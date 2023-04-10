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02:41, 10 апреля 2023Забота о себе

Названы провоцирующие неутолимый голод продукты

Диетолог Ковальков: у человека может возникнуть «неутолимый» психологический голод

Фото: Pixabay

Диетолог Алексей Ковальков в интервью радио Sputnik рассказал, в каком случае у человека может возникнуть «неутолимый» голод и назвал продукты, которые его провоцируют. По его словам, это может произойти в случае появления психологического голода, если злоупотреблять определенными продуктами.

Врач отметил, что обычно у человека возникает физиологический голод, нарастающий постепенно, который можно утолить любой пищей. В случае появления психологического голода желание поесть возникает неожиданно, при этом человек знает, какой именно продукт ему необходим, чтобы справиться с этим чувством, пояснил он.

«Психологический голод, в отличие от физиологического, возникает спонтанно, резко. При этом человек всегда знает, чего он хочет. Он идет к холодильнику, зная, что там остался кусочек колбаски или тортика», — заявил специалист.

Он добавил, что данный вид голода возникает из-за нехватки не калорий, а гормонов счастья — эндорфинов. Ковальков рассказал, что способствовать их выработке может употребление жирных и сладких продуктов, предупредив, что данным методом нельзя пользоваться слишком часто, иначе он перестанет работать. В случае возникновения неутолимого психологического голода он посоветовал обратиться к диетологу и психологу.

Ранее эндокринолог Арсений Русанов заявил, что некоторые продукты могут замедлять процесс похудения. По его словам, в первую очередь стоит отказаться от сдобной выпечки.

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Марина Совина
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