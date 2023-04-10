Известный художник высказался об изменении облика Москвы в последние годы

Художник Владимир отметил, что Москва стала похожа на другие большие города

Известный российский художник Владимир Брайнин отметил, что в последние годы Москва стала походить на другие мегаполисы. Об изменении облика столицы по сравнению с временами его молодости он поделился в интервью изданию «Москвич Mag».

По мнению Брайнина, за последние годы «дух и магия» Москвы стали другими, и город изменился так, что его теперь трудно узнать. В столице, по его словам, трансформировался вид тротуаров, крыш домов, а также их фундаменты и цвета фасадов.

«Москва в новом виде и облике похожа на другие большие города — все усредняется и становится похожим: по свету, по машинам — по всему текущему вдоль домов пространству. То отличие, которое было в восьмидесятые годы, когда все было совсем другим, достаточно нивелировано», — высказался художник. Он добавил, что сейчас сложно найти ту существовавшую «странность» города, которая проявлялась в соединении одно-двухэтажной застройки начала предыдущего века со сталинскими домами, а также с «модерном, пустотами, проходами на другую улицу».

В апреле актер Валентин Смирнитский рассказал, что у него потерялось ощущение того, кто является москвичом. По его словам, на данный момент трудно определить особенности жителей столицы, так как население Москвы за последние десятилетия сильно изменилось.