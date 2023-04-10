Зеленскому предрекли усиленную слежку со стороны США

Политолог Асафов спрогнозировал усиление контроля США за Зеленским

Даже после того как факт слежки за президентом Украины Владимиром Зеленским США был раскрыт, контроль за его действиями снимать не станут. Напротив, вероятнее всего, ввиду сообщений о планируемом контрнаступлении Украины, контроль за президентом только усилят. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

«Мы видим, как слитые документы Пентагона уже не оспаривают по существу, критикуя лишь некоторые моменты. Видимо, мы наблюдаем такую причудливую смесь реальности с выдумкой. То, что американцы следили за Зеленским, — это забавный факт, который говорит о том, что доверия к нему нет совсем», — считает Асафов.

Он допустил, что в США опасаются, что глава Украины может пойти на какие-то неожиданные, неконтролируемые шаги, потому вынуждены перепроверять его действия. Несмотря на то что факт слежки является малоприятным, Асафов считает, что его раскрытие мало повлияет на отношения двух стран.

«Хоть Зеленскому это будет и неприятно, но контроль за ним только усилят. Наступление ВСУ должно пройти по американскому плану, а, значит, США должны контролировать все направления украинской политики, включая и действия президента», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что новая порция секретных файлов Пентагона обнаружена в сети. В частности, из раскрытых документов стало известно, что США осуществляли шпионаж за Владимиром Зеленским. Также выяснилось, что Зеленский предлагал нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области.

