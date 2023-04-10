Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:15, 10 апреля 2023Бывший СССР

Зеленскому предрекли усиленную слежку со стороны США

Политолог Асафов спрогнозировал усиление контроля США за Зеленским

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Даже после того как факт слежки за президентом Украины Владимиром Зеленским США был раскрыт, контроль за его действиями снимать не станут. Напротив, вероятнее всего, ввиду сообщений о планируемом контрнаступлении Украины, контроль за президентом только усилят. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

«Мы видим, как слитые документы Пентагона уже не оспаривают по существу, критикуя лишь некоторые моменты. Видимо, мы наблюдаем такую причудливую смесь реальности с выдумкой. То, что американцы следили за Зеленским, — это забавный факт, который говорит о том, что доверия к нему нет совсем», — считает Асафов.

Он допустил, что в США опасаются, что глава Украины может пойти на какие-то неожиданные, неконтролируемые шаги, потому вынуждены перепроверять его действия. Несмотря на то что факт слежки является малоприятным, Асафов считает, что его раскрытие мало повлияет на отношения двух стран.

«Хоть Зеленскому это будет и неприятно, но контроль за ним только усилят. Наступление ВСУ должно пройти по американскому плану, а, значит, США должны контролировать все направления украинской политики, включая и действия президента», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что новая порция секретных файлов Пентагона обнаружена в сети. В частности, из раскрытых документов стало известно, что США осуществляли шпионаж за Владимиром Зеленским. Также выяснилось, что Зеленский предлагал нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о предложении Зеленского нанести удар по Ростовской области
Момент гибели российского рабочего при взрыве газовоза попал на видео
В Белом доме придумали способ повысить рейтинг Байдена
Люди начали есть улиток 170 тысяч лет назад
Мосбиржа объявила о запуске нового вида торгов акциями
Российская авиация и «Солнцепеки» ударили по ВСУ под Красным Лиманом
Данные об издевательствах над военными из Осетии под Херсоном начали проверять
Раскрыта связь между характером девушки и формой ее ногтей
Известная актриса рассказала о переезде из Петербурга в Москву
Москвичей предупредили о существенном похолодании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.