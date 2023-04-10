Российские войска уничтожили более 120 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении более 120 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

За сутки российские войска уничтожили на краснолиманском направлении зоны специальной военной операции более 120 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, группировка войск «Центр» поразила направленными ударами авиации, а также огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем подразделения противника в районе Терны, Торского и Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР), а также возле Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР). В результате действий Вооруженных сил России также были уничтожены пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе Новолюбовки в ЛНР был уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 9414 единиц военной автомобильной спецтехники, 4554 орудия полевой артиллерии и миномета, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8608 танков и других боевых бронированных машин, 415 зенитных ракетных комплексов, 3727 беспилотников, 406 самолетов и 228 вертолетов ВСУ.