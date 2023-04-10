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14:20, 10 апреля 2023РоссияПартнерский материал

Российские войска уничтожили более 120 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении более 120 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За сутки российские войска уничтожили на краснолиманском направлении зоны специальной военной операции более 120 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, группировка войск «Центр» поразила направленными ударами авиации, а также огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем подразделения противника в районе Терны, Торского и Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР), а также возле Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР). В результате действий Вооруженных сил России также были уничтожены пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе Новолюбовки в ЛНР был уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 9414 единиц военной автомобильной спецтехники, 4554 орудия полевой артиллерии и миномета, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8608 танков и других боевых бронированных машин, 415 зенитных ракетных комплексов, 3727 беспилотников, 406 самолетов и 228 вертолетов ВСУ.

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Константин Лысяков
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