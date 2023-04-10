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19:21, 10 апреля 2023Путешествия

Жителя Москвы отказались пускать в аэропорт из-за ноутбука

Baza: москвича отказались пускать в Шереметьево из-за неумения пользоваться ноутбуком

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Россиянина не пустили в столичный аэропорт Шереметьево из-за неумения пользоваться ноутбуком. Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет Telegram-канал Baza.

На досмотре сотрудники безопасности авиагавани попросили москвича по имени Тимофей включить ноутбук, однако мужчина не умел им пользоваться, поэтому выполнить требование не смог. Работники Шереметьево не поверили жителю Москвы и не пропустили его в здание, ссылаясь на приказ 227 Министерства транспорта России о правилах проведения досмотра.

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Мужчина ознакомился с приказом и обнаружил, что не обязан уметь пользоваться гаджетом. Кроме того, он мог оставить компьютер сотрудникам воздушной гавани на хранение и забрать на обратном пути, однако в Шереметьево отказались принять ноутбук.

«В ответ на недопуск в аэропорт мужчина вызвал полицейских и попросил, чтобы сотрудники сами включили ноутбук, но те отказались. Мужчина заявил, что его заставили уйти "под угрозой физического насилия". В итоге он улетел без ноутбука», — говорится в публикации. Уточняется, что гаджет москвич был вынужден оставить в своей машине.

Ранее в апреле российский турист попытался привезти в Москву из ЮАР экзотических животных и попался в аэропорту. По данным Федеральной Таможенной службы, мужчина вез в сумке 14 карликовых хамелеонов, пять пантеровых жаб, африканскую длиннохвостую ящерицу и большое количество насекомых.

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Валентина Процкова
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