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11:11, 10 апреля 2023Россия

Петербурженка избила посетительниц магазина и попала на видео

В магазине «Вкусвилл» в Петербурге девушка избила двух посетительниц

В магазине «Вкусвилл» в Санкт-Петербурге девушка избила двух посетительниц. Произошедшее попало на видео, которое в понедельник, 10 апреля, публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на проспекте Энергетиков в Красногвардейском районе города. Сначала неадекватная петербурженка на входе в торговое помещение толкнула одну из покупательниц на припаркованную машину, схватила за волосы и начала наносить ей удары такой силы, что приехавшие на место медики диагностировали у пострадавшей контузию глазного яблока в легкой степени.

На обнародованных кадрах запечатлено нападение на вторую посетительницу. На них видно, как девушка без видимых причин бьет кулаком в лицо проходящую мимо женщину, которая несет продукты.

Ранее в апреле в Ачинске Красноярского края пьяный мужчина напал на стоящих на кассе посетителей одного из магазинов.

Евгения Куликова
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