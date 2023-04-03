Пьяный россиянин избил стоящих на кассе посетителей магазина и попал на видео

В Ачинске пьяный мужчина избил стоящих на кассе посетителей магазина и попал на видео

В Ачинске Красноярского края пьяный мужчина напал на стоящих на кассе посетителей одного из магазинов. Видеозапись произошедшего публикует Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах видно, как мужчина сильно ударяет по лицу одного из посетителей, его пытаются успокоить очевидцы происходящего. Затем агрессивный посетитель магазина ударяет женщину, которая стоит рядом с кассой.

По данным авторов канала, нападение на посетителей произошло в магазине «Магнит» российского города. Мужчина начал бить людей, так как они ему не понравились. Агрессивным россиянином заинтересовались полицейские.

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