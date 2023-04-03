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08:27, 3 апреля 2023Россия

Пьяный россиянин избил стоящих на кассе посетителей магазина и попал на видео

В Ачинске пьяный мужчина избил стоящих на кассе посетителей магазина и попал на видео

В Ачинске Красноярского края пьяный мужчина напал на стоящих на кассе посетителей одного из магазинов. Видеозапись произошедшего публикует Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах видно, как мужчина сильно ударяет по лицу одного из посетителей, его пытаются успокоить очевидцы происходящего. Затем агрессивный посетитель магазина ударяет женщину, которая стоит рядом с кассой.

По данным авторов канала, нападение на посетителей произошло в магазине «Магнит» российского города. Мужчина начал бить людей, так как они ему не понравились. Агрессивным россиянином заинтересовались полицейские.

Ранее в Дагестане молодой человек проломил череп 15-летнему подростку после того, как тот попросил у него сигарету. Школьник попросил сигарету на улице у 20-летнего прохожего — тот отказал ему и начал объяснять, почему курить в его возрасте плохо. В ответ на это подросток огрызнулся, после чего прохожий ударил школьника кулаком в лицо.

Анастасия Шейкина
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