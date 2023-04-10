Московских школьников из медицинских классов будут учить врачи в больницах

Вице-мэр Ракова: ученики десятых медклассов посетят экскурсии в московских больницах

В апреле 2023 года ученики десятых предпрофессиональных медицинских классов школ Москвы посетят крупнейшие многопрофильные больницы Москвы. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, дети погрузятся в изучение работы врачей разных специальностей и особенностей каждой больницы. Экскурсии пройдут в рамках нового стандарта предпрофессионального образования и помогут детям определиться со своей профессиональной траекторией.

«Ребята посетят девять современных московских больниц. Там они своими глазами увидят работу высококлассных врачей, которые каждый день спасают жизни, и узнают о порядке оказания медицинской помощи. Не обойдется и без практических занятий. Такое практикоориентированное обучение, которое мы улучшаем в рамках нового московского стандарта предпрофессионального образования, поможет ребятам лучше определиться со своей профессиональной траекторией» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Она отметила, что во время экскурсий ученикам наглядно продемонстрируют, как устроена современная больница, что включает в себя новый стандарт экстренной помощи, чем обычная операционная отличается от гибридной и какое инновационное оборудование есть в современных больницах. Школьники смогут узнать, как правильно работать с высокотехнологичным медицинским оборудованием. В ходе практических занятий дети научатся проводить сердечно-легочную реанимацию и выполнять простые медицинские манипуляции.

Так, в городской клинической больнице (ГКБ) им. С.П. Боткина для школьников будет организована экскурсия по симуляционному центру — уникальному учебному заведению с роботами-тренажерами для отработки реанимационных действий и павильоном медицины катастроф.

Старшеклассники посетят зеленые зоны приемных отделений и узнают о системе триажа — распределения пациентов по зонам: «красной», «желтой» и «зеленой» в зависимости от приоритета оказания медпомощи. Кроме того, врач-эндоскопист подробно расскажет школьникам о принципах работы эндоскопического центра: диагностике и лечении заболеваний органов дыхания, верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта.

В больнице № 52 и больнице имени Ф.И. Иноземцева в рамках экскурсии пройдет посещение отделений диагностики, нефрологии и диализа, аллергологии, ревматологии, эндокринологии и хирургического отделения.

Врачи больницы имени С.С. Юдина расскажут школьникам о принципах сердечно-легочной реанимации. Учащиеся также погрузятся в работу отделения рентгенохирургических методов лечения и эндоваскулярной хирургии, на практике увидят работу аппаратов КТ и МРТ, посетят современную интегрированную операционную. Анестезиолог-реаниматолог расскажет школьникам о возможностях современного выхаживания недоношенных.

Экскурсии пройдут также в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, больницах имени В.М. Буянова, имени Л.А. Ворохобова, Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» и больнице № 15 имени О.М. Филатова.

«Глубокая профориентация учеников старших классов — важный вектор развития школьного образования в Москве. Мы даем детям возможность составить представление о своей будущей работе и трудоустройстве не по чужим рассказам и фильмам, а по собственным впечатлениям в реальной жизни. Только что завершились экскурсии для учеников медицинских классов на подстанции скорой помощи — для десятиклассников провели больше 200 мероприятий. Например, их познакомили с работой выездных бригад, они узнали, как работает диспетчерская, побывали внутри машины скорой помощи, где осмотрели современное оборудование и содержимое знаменитого оранжевого чемоданчика», — отметила Ракова.

Экскурсии для школьников организуют Департамент образования и науки и Департамент здравоохранения города Москвы.