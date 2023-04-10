Оголившийся в центре Сочи мужчина попал на видео и возмутил пользователей сети

Видео оголившегося в центре Сочи россиянина возмутило пользователей сети

Россиянин, оголившийся в центре Сочи, попал на камеру и нарвался на критику в сети. Запись опубликована в аккаунте, освещающем события в курортном городе, в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах видно, как неизвестный мужчина идет по тротуару полностью без одежды. «В чем мать родила», — говорится в подписи к публикации.

Видео необычного прохожего возмутило пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Это разве нормально? Куда мир катится?», «Его надо судить», «Крыша едет. Дом стоит», «Что за ненормальное поведение?» — высказались подписчики паблика.

Ранее стало известно, что российскому блогеру Юрию Чиликину грозит депортация с Бали за публикацию фотографии голых ягодиц в социальных сетях. Как рассказал Чиликин, он с друзьями пошел на экскурсию на вулкан Агунг, считающийся священным у местных жителей, и сделал на пике откровенную фотографию, где позировал с голыми ягодицами на фоне панорамы, открывающейся с вершины.