Организовавшую нарколабораторию на даче москвичку задержали с ящиком мефедрона

В Подмосковье полиция задержала хозяйку нарколаборатории, изготовившую ящик мефедрона

В Наро-Фоминском городском округе Московской области задержали 48-летнюю жительницу столицы, организовавшую нарколабораторию на своей даче. Об этом в понедельник, 10 апреля, «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Татьяна Петрова.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Из хозяйственной постройки полицейские изъяли два контейнера, кастрюлю с порошкообразным веществом, 34 канистры с химическими жидкостями, а также оборудование для производства. В одном из ящиков, как показала экспертиза, находилось 2,5 килограмма мефедрона.

Ранее сообщалось, что в Люберцах подросток угрожал полицейским гранатой, защищая 30 свертков с наркотиками.