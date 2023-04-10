В Кремле допустили слежку США за Зеленским

Представитель Кремля Песков: слежку США за президентом Украины Зеленским исключать нельзя

Нельзя исключать слежку разведки США за президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Этого нельзя исключать, вы видели, действительно, утечки достаточно интересные, их все изучают, анализируют, широко обсуждают», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, уже «неоднократно всплывало» то, что США вели слежку за рядом союзным им европейских государств, поэтому нельзя исключать того же самое и в отношении Украины.

Ранее стало известно, что новая порция секретных файлов Пентагона обнаружена в сети. В частности, из раскрытых документов стало известно, что США осуществляли шпионаж за Зеленским. Также выяснилось, что Зеленский предлагал нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области.