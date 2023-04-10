Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:26, 10 апреля 2023Мир

Трамп заявил о риске для США остаться без боеприпасов в третьей мировой войне

Экс-президент Трамп заявил, что США рискуют остаться без боеприпасов в третьей мировой

Фото: Marco Bello / Unsplash

США рискуют остаться без боеприпасов в возможной третьей мировой войне. Об этом сообщил американский экс-президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Тем путем, которым следуют США, мы вскоре окажемся в третьей мировой войне и без боеприпасов», — написал бывший лидер Соединенных Штатов.

Трамп также отметил, что для решения всех геополитических проблем, стоящих перед Вашингтоном, «необходимо избавиться» от нынешнего президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп также обещал предотвратить третью мировую войну при его избрании на пост главы государства. «Честно говоря, мы так придем к третьей мировой войне, к большой войне с Китаем и другими», — предупредил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Министр обороны Украины чуть не попал в плен в начале спецоперации
Психолог назвала простые способы научиться отказывать
Россиянина осудили на 22 года за убийство пасынка на глазах у его матери
В Госдуме отреагировали на выход Украины из еще одного соглашения с Россией
Названа стоимость самого дешевого жилья в Новой Москве
Сеть ресторанов «Ёбидоёби» обязали сменить название
Казахстан собрался нарастить поставки нефти в обход России
Спрос на новостройки в Москве резко вырос
Трамп заявил о риске для США остаться без боеприпасов в третьей мировой войне
Россиянам стал доступен еще один курорт Средиземного моря без пересадок и виз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.