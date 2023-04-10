Трамп заявил о риске для США остаться без боеприпасов в третьей мировой войне

Экс-президент Трамп заявил, что США рискуют остаться без боеприпасов в третьей мировой

США рискуют остаться без боеприпасов в возможной третьей мировой войне. Об этом сообщил американский экс-президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Тем путем, которым следуют США, мы вскоре окажемся в третьей мировой войне и без боеприпасов», — написал бывший лидер Соединенных Штатов.

Трамп также отметил, что для решения всех геополитических проблем, стоящих перед Вашингтоном, «необходимо избавиться» от нынешнего президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп также обещал предотвратить третью мировую войну при его избрании на пост главы государства. «Честно говоря, мы так придем к третьей мировой войне, к большой войне с Китаем и другими», — предупредил он.