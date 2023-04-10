Социологи рассказали об отношениии россиян к внешней политике страны

ВЦИОМ: 59 процентов россиян считают, что Россия отстаивает свои национальные интересы

Говоря о внешней политике России, большинство граждан (59 процентов) отметили, что Россия сегодня отстаивает свои национальные интересы вне зависимости от того, нравится или не нравится это правительствам других стран. Об этом сообщает ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) по итогам опроса.

Этот вариант преобладает во всех социально-демографических группах. За 15 лет он стал звучать чаще в 1,8 раза (2008 году — 33 процента), что свидетельствует об укреплении в общественном мнении образа России как самостоятельного государства.

Как отмечают эксперты центра, на это указывает и тот факт, что сегодня россияне гораздо реже говорят о том, что Россия пытается отстаивать свои национальные интересы, но это не всегда получается (28 процентов), в 2008 году так думала почти половина россиян (46 процентов). За этот период произошли значимые изменения в восприятии обществом роли России в мировой иерархии: на смену доминирующей 15 лет назад идее о неуверенной внешней политике пришел образ сильного, независимого государства, способного отстаивать свои национальные интересы. Только пять процентов сегодня считают, что Россия идет на поводу у правительств других стран.

В современном мире ряд государств диктуют свои условия другим странам, некоторые ведут самостоятельную внешнюю политику, никому не навязывая свои позиции, а многие государства ведут несамостоятельную внешнюю политику. Две трети россиян считают, что России следует вести независимую внешнюю политику, но не стремиться диктовать свои условия другим странам (67 процентов), в 2008 году показатель был ниже на 13 процентных пункта (54 процента). В старшей возрастной группе эту точку зрения разделяют сегодня 76 процентов.

Позицию гегемонии России поддерживают 18 процентов россиян, по их мнению, России следует вести себя как великой державе и диктовать свою волю другим странам. Это мнение в большей степени присуще мужчинам (22 процента и 15 процентов женщин) и молодежи 25-34 лет (25 процентов и 13 процентов среди россиян старше 60 лет).

Вариант «внешняя политика России может быть и несамостоятельной, если это не противоречит интересам ее граждан», выбирают 7 процентов опрошенных, в два раза чаще его отмечают молодые россияне 18-34 лет и активные потребители интернета (по 14 процентов). Только два процента полагают, что внешняя политика России должна быть подчинена общемировым интересам, даже если затрагиваются национальные интересы. В целом за 15 лет россиянам стала ближе идея внешней политики, основанной на принципах взаимоуважения, а не доминирования по отношению к другим странам.

