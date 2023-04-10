Врач рассказала об определении опасных болезней по состоянию ног

Ортопед МакКонначи: рак кожи и диабет отражаются на состоянии ног

Нарушения в работе эндокринной и кровеносной систем, рак кожи и диабет часто отражаются на состоянии ног, поэтому их вид можно использовать для определения болезней. В интервью Daily Mail врач-ортопед Эмма МакКонначи рассказала, как поставить диагноз, взглянув на ступни.

Специалистка отметила, что не всегда изменения на ногтях или коже ног говорят об опасном заболевании, однако лучше не игнорировать необычные симптомы, а обратиться к врачу. Например, деформация стопы и пальцев на ногах может развиться из-за ношения неудобной обуви, а может говорить о повреждении нервов в результате инсульта.

Тревожным симптомом является появление вертикальной темной линии на одном или нескольких ногтях. Такое состояние называют меланонихией — накоплением мелатонина в ногтевых пластинах. Причина может быть безобидной: в частности, иногда меланонихия развивается из-за травмы или в результате приема некоторых лекарств. Однако она также является симптомом меланомы. Появление полосок на ногтях должно настораживать в первую очередь людей со светлой кожей.

Если ногтевая пластина стала крошиться и приобрела желтый, оранжевый или коричневый цвет, — это очевидный признак грибка, говорит МакКонначи. Вылечить его можно лишь с помощью специальных препаратов.

Другой опасный симптом — отечность. Она может появиться из-за разных факторов, большинство из которых легко устраняются. При этом, по словам врача, отеки могут говорить о возможных нарушениях в работе лимфатической системы или сердца.

По словам МакКонначи, трещины на пятках иногда появляются из-за сбоя в эндокринной системе. При некоторых нарушениях, щитовидная железа вырабатывает меньше гормонов, что приводит к сухости кожи и трещинам. Однако чаще всего трещины — это обычный косметический изъян, избавиться от которого поможет удобная обувь и увлажняющий крем.

Еще один симптом, который должен насторожить, — долгое заживление ран. МакКонначи отметила, что травмы на ногах заживают дольше даже у самых здоровых людей, но если период заживления длится слишком долго — это повод пройти обследование на диабет. Дело в том, что постоянно высокий уровень сахара в крови часто приводит к проблемам с кровообращением, нервами и иммунной системой. Внешне это проявляется в виде ран, которые долго не заживают.

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