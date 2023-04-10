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11:54, 10 апреля 2023Мир

Индия приостановила торговые переговоры с Великобританией из-за сепаратистов

Индия приостановила торговые переговоры с Британией из-за отказа осудить сепаратистов

Фото: Anindito Mukherjee / Getty Images

Индия приостановила торговые переговоры с Великобританией из-за отказа Лондона осудить сепаратистскую группировку, выступающую за отделение штата Пенджаб от республики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам британских властей, в Нью-Дели заявили о нежелании вести переговоры, так как считают их частью общих отношений с Соединенным Королевством. Индийская сторона указала что Британия уделяет недостаточно внимания нападению на посольство, а также сепаратистским движениям последователей сикхизма.

В марте группа сикхских сепаратистов ворвалась на территорию посольства Индии в Лондоне, где сорвала индийский флаг. Правительство Великобритании осудило нападение, однако не стало осуждать организацию и лиц его совершивших. Отмечается, что Министерство внутренних дел Соединенного Королевства планирует в ближайшее время выступить с официальным заявлением по этому вопросу и предпринять действия против сепаратистских группировок сикхов.

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Виктория Кондратьева
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