Индия приостановила торговые переговоры с Великобританией из-за сепаратистов

Индия приостановила торговые переговоры с Британией из-за отказа осудить сепаратистов

Индия приостановила торговые переговоры с Великобританией из-за отказа Лондона осудить сепаратистскую группировку, выступающую за отделение штата Пенджаб от республики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам британских властей, в Нью-Дели заявили о нежелании вести переговоры, так как считают их частью общих отношений с Соединенным Королевством. Индийская сторона указала что Британия уделяет недостаточно внимания нападению на посольство, а также сепаратистским движениям последователей сикхизма.

В марте группа сикхских сепаратистов ворвалась на территорию посольства Индии в Лондоне, где сорвала индийский флаг. Правительство Великобритании осудило нападение, однако не стало осуждать организацию и лиц его совершивших. Отмечается, что Министерство внутренних дел Соединенного Королевства планирует в ближайшее время выступить с официальным заявлением по этому вопросу и предпринять действия против сепаратистских группировок сикхов.