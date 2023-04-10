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09:25, 10 апреля 2023Наука и техника

Корабль «Адмирал Пантелеев» атаковал «вражескую» подлодку в Японском море

РИА Новости: противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев» атаковал «вражескую» подлодку

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Пантелеев» обнаружил и атаковал в Японском море подводную лодку условного противника. Об этом сообщает РИА Новости.

«Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота провел противолодочное учение в Японском море», — заявили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ. Корабль обнаружил «вражескую» подводную лодку при поддержке противолодочных самолетов — субмарина пыталась скрыться.

Для поражения условного противника «Адмирал Пантелеев» использовал реактивные глубинные бомбы и «произвел условный залп торпедами». «Вражеской» подлодкой оказалась дизель-электрическая подводная лодка ТОФ.

«Адмирал Пантелеев» — большой противолодочный корабль проекта 1155. Строительство корабля началось в мае 1987 года, «Адмирал Пантелеев» был спущен на воду в 1988 году. Корабль предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок противника.

В конце марта стало известно, что экипаж корвета с управляемым ракетным вооружением «Громкий» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел артиллерийские стрельбы в морском полигоне в Японском море. Личный состав отработал задачи по противоминной защите, уничтожив макеты плавучих морских мин из крупнокалиберного пулемета.

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Андрей Ставицкий
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