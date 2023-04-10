В Запорожской области усомнились в вероятности пасхального перемирия на Украине

Рогов усомнился в том, что киевские власти согласятся на пасхальное перемирие

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов усомнился, что киевские власти согласятся на пасхальное перемирие, так как для них Пасха «не праздник». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ранее все временные перемирия на Донбассе использовались украинскими властями исключительно для перегруппировки, укрепления и начала еще более массированных обстрелов, а иногда даже наступлений.

«Невозможно заключить пасхальное перемирие с сатанистами, засевшими у власти в Киеве, для них это не праздник», — заявил Рогов.

