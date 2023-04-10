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07:05, 10 апреля 2023Мир

Стало известно о смене планов ВСУ после утечки секретных документов

CNN: Киев изменил военные планы после утечки в США секретных документов о состоянии ВСУ

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Власти Украины пересмотрели «некоторые военные планы» из-за утечки секретных документов в США, в которых раскрывалось состояние Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом заявил американский телеканал CNN, ссылаясь на близкий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому источник.

«Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации», — отмечается в публикации. При этом телеканал не раскрывает, от каких намерений отказался Киев и какой характер они носят.

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине стало известно 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

8 апреля сообщалось о появлении в сети еще порядка сотни американских секретных данных. Они касаются Украины, вопросов американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае.

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Марина Совина
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