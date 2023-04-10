Российским школьникам предложили платить за пятерки

В Госдуме предложили перечислять школьникам деньги на «Пушкинскую карту» за пятерки

В Госдуме предложили перечислять российским школьникам деньги на «Пушкинскую карту» за пятерки. Автором инициативы стала депутат от партии «Новые люди» Анна Скрозникова, передает РИА Новости.

Свое обращение о возможной плате учащимся она направила премьер-министру России Михаилу Мишустину. «Учитывая положительное влияние "Пушкинской карты" на культурное развитие молодых людей, представляется целесообразным провести эксперимент по использованию указанной программы для создания материальных стимулов в целях повышения учeбной успеваемости», — пояснила Скрозникова.

