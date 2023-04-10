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14:59, 10 апреля 2023Забота о себе

Сомнолог предупредила о вреде неправильных подушек

Сомнолог Лебедева: неправильно выбранная подушка может вызвать головную боль

Фото: Gregory Pappas / Unsplash

Неправильно выбранная подушка может привести к плохому самочувствию, утверждает врач-сомнолог Дарья Лебедева. О вреде такого сна она предупредила в беседе с «Москвой 24».

Из-за плохой поддержки головы, объяснила Лебедева, прогибается шейный отдел позвоночника, а межпозвоночные диски смещаются и задевают нервные волокна, что может вызвать головную боль или привести к напряжению, болям в шее и спине.

Также, продолжила она, из-за неправильно подобранной подушки ухудшается качество сна. Это грозит разбитостью, снижением работоспособности, плохим настроением, повышенной утомляемостью и сонливостью в течение дня.

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По словам Лебедевой, чтобы избежать подобных проблем, важно выбирать высоту подушки по длине плеча и учитывать позу, в которой нравится спать больше всего. «Измерьте плечо от основания шеи до плечевого сустава. Например, получилось 12 сантиметров. Если любите спать на боку, покупайте изделие высотой именно 12 сантиметров», — рассказала она, добавив, что для сна на спине нужно выбирать изделие высотой примерно 8-10 сантиметров.

Ранее пластический хирург Александр Вдовин назвал привычки, которые негативно сказываются на внешности. По его словам, неправильно подобранная подушка и увлечение гаджетами приводят к преждевременному старению.

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Александра Лисица
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