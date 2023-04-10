Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:46, 10 апреля 2023Из жизни

Отказ от масла и сыра помог мужчине сбросить 63 килограмма

39-летний мужчина из Великобритании похудел на 63 килограмма благодаря маслу и сыру

Фото: Mark Humphries

Житель Великобритании, сбросивший 63 килограмма из-за проблем со здоровьем, рассказал, что помогло ему добиться такого результата. Его историю публикует The Herald.

В 2014 году вес 39-летнего Марка Хамфриса из города Плимут, графство Девон, достиг 156 килограммов. Через год врачи нашли у него подагру, и он решил, что должен похудеть. За два года ему удалось сбросить почти 30 килограммов, однако на этом прогресс застопорился. Мужчина решил вернуться к похудению лишь в 2020 году, когда его колено поразил остеоартрит.

Хамфрис собирался ходить в спортзал и заниматься с тренером, но этому помешала пандемия COVID-19. После окончания первого локдауна Хамфрис наконец смог серьезно взяться за свое здоровье. Британец по совету тренера заменил сливочным сыром масло и другие виды сыров, занялся спортом и всего за неделю похудел на 2,7 килограмма.

В следующие два года мужчина ел в основном блюда из рыбы, курицы и говядины. Он полностью исключил из рациона фастфуд, сладкие газированные напитки и обработанные продукты из магазина. На такой диете его вес сокращался примерно на килограмм в неделю.

Материалы по теме:
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017

Хотя у него и случались периоды, когда похудение снова стопорилось, он упорно шел к цели. «В середине 2022-го я выбросил всю старую одежду больших размеров и начал собирать новый гардероб с нуля. Оставил только старый джемпер и толстовку ради смеха, и чтобы помнить, какого прогресса добился», — говорит Хамфрис.

К 2023 году мужчине удалось сбросить 63 килограмма, причем от 34 из них он избавился в последние три года. Тренер британца заявил, что он добился успеха, потому что был упорен и последователен в своем стремлении измениться.

Ранее сообщалось, что житель Индии сумел сбросить 20 килограммов за четыре месяца. Он решил похудеть после того как начал испытывать постоянные боли в спине и суставах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Украине предсказали тяжелую битву за Крым
Умер гитарист группы Alan Parsons Project Йен Байрнсон
Появились подробности лечения Костомарова
Премьер Польши посетит США для переговоров с производителями вооружений
Россиян стали гораздо чаще звать на работу за рубежом
Отказ от масла и сыра помог мужчине сбросить 63 килограмма
В Запорожской области усомнились в вероятности пасхального перемирия на Украине
СНБО Украины посоветовал не ждать «волшебных» дат контрнаступления
Раскольники попытались захватить храмы еще в одном украинском городе
Мировой океан стал рекордно теплым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.