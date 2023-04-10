Повар из ресторана со звездами Michelin отправился кормить солдат в зоне СВО

Повар из ресторана со звездами Michelin кормит солдат на позициях в Херсонской области

Повар, проработавший в ресторане-обладателе звезд Michelin, отправился на одну из передовых позиций Вооруженных сил (ВС) России в Херсонской области и кормит солдат. Об этом пишет РИА Новости.

Военный с позывным «Шеф» рассказал, что ему довелось поработать в ресторане с тремя звездами Michelin в Копенгагене. «Из любых продуктов можно что-нибудь эдакое приготовить, было бы желание и капля фантазии», — уточнил он. Повар сообщил, что в скором времени планирует приготовить для бойцов лазанью.

Военный рассказал, что чувствует себя на своем месте. Он отметил, что пришлось учиться готовить заново, так как сейчас работает с другим оборудованием — полевой кухней. «Здесь у меня КП-130, другой мир и правила другие... Я здесь — на своем месте, чувствую себя нужным — это самое главное», — подчеркнул он.

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