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06:13, 10 апреля 2023Россия

Повар из ресторана со звездами Michelin отправился кормить солдат в зоне СВО

Повар из ресторана со звездами Michelin кормит солдат на позициях в Херсонской области

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Повар, проработавший в ресторане-обладателе звезд Michelin, отправился на одну из передовых позиций Вооруженных сил (ВС) России в Херсонской области и кормит солдат. Об этом пишет РИА Новости.

Военный с позывным «Шеф» рассказал, что ему довелось поработать в ресторане с тремя звездами Michelin в Копенгагене. «Из любых продуктов можно что-нибудь эдакое приготовить, было бы желание и капля фантазии», — уточнил он. Повар сообщил, что в скором времени планирует приготовить для бойцов лазанью.

Военный рассказал, что чувствует себя на своем месте. Он отметил, что пришлось учиться готовить заново, так как сейчас работает с другим оборудованием — полевой кухней. «Здесь у меня КП-130, другой мир и правила другие... Я здесь — на своем месте, чувствую себя нужным — это самое главное», — подчеркнул он.

Ранее в Минобороны заявили, что врачи госпиталя Вишневского спасли сержанта после ранения в сердце в зоне спецоперации (СВО).

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Марина Совина
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