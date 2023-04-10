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18:27, 10 апреля 2023Бывший СССР

В Запорожье назвали главное препятствие для наступления ВСУ в ближайшие дни

Рогов заявил о маловероятном наступлении ВСУ в Запорожье в ближайшие дни из-за дождей

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти к наступлению на запорожском направлении маловероятны, так как этому могут препятствовать прогнозируемые в регионе дожди. Об этом заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Прогноз погоды говорит, что в ближайшие дни в Запорожской области будут дожди. Соответственно, наступать в такую погоду не совсем разумно — просто увязнешь в грязи», — сказал он.

По словам Рогова, с конца прошлой недели обстановка на линии боевого соприкосновения почти не изменилась, «Противник продолжает накапливать силы, а российская сторона — готовиться к обороне», — уточнил он.

Ранее Рогов усомнился, что украинские власти согласятся на пасхальное перемирие, так как для них Пасха «не праздник». По его словам, ранее все временные перемирия в Донбассе использовались украинскими властями исключительно для перегруппировки, укрепления и начала еще более массированных обстрелов, а иногда даже наступлений.

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Варвара Кошечкина
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