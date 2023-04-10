Правительство представило соглашение об объединенной системе ПВО с Киргизией

Кабмин представил президенту соглашение о создании объединенной системы ПВО РФ и Киргизии

Правительство России представило президенту Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму и Совфед соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны России и Киргизии. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно размещенному документу, кабмин постановляет одобрить и представить главе государства соглашение, подписанное в Москве 16 августа 2022 года.

О том, что Россия и Киргизия создадут Объединенную региональную систему (ОРС) ПВО, стало известно в июле 2022-го. Путин тогда поручил Министерству обороны с участием Министерства иностранных дел провести переговоры и подписать соглашение с Бишкеком.

Целью проекта назвали совершенствование ПВО в регионе. Отмечалось, что на время действия соглашения Киргизия выделит земельный участок в пять гектаров для размещения сил, направленных Россией в состав ОРС ПВО.