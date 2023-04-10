В России высказались об утечке про идею Зеленского ударить по Ростовской области

Депутат Госдумы Чепа осудил предложение Зеленского нанести удар по Ростовской области

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Киев заинтересован в совершении терактов на территории России. Таким образом депутат прокомментировал «Ленте.ру» утекшую в сеть информацию Пентагона о том, что в феврале президент Украины Владимир Зеленский предлагал нанести удар по военным в Ростовской области.

«В дальнейшем Зеленский не перестанет просить об оказании помощи в совершении определенных террористических актов. (...) Они (Украина — прим. «Ленты.ру») не считаются с собственными потерями и не думают о последствиях, к которым это может привести», — сказал Чепа, комментируя утекшие в сеть данные Пентагона о предложении Зеленского ударить по Киеву.

При этом депутат поставил под сомнение необходимость проведения в России расследования по факту публикации данных материалов. Парламентарий счел маловероятным сценарий, при котором США поддержат подобные инициативы Киева.

«В определенной степени это невыгодно США, им выгодно затягивать конфликт, но не усугублять его. Украина, естественно, хочет получить какую-то поддержку своих вооруженных сил», — добавил парламентарий.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на засекреченные данные Пентагона сообщил, что Зеленский предлагал нанести удар по российским военным в Ростовской области. Уточнялось, что «нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области» при помощи беспилотников украинский лидер предложил в конце февраля.