Стало известно о предложении Зеленского нанести удар по Ростовской области

CNN: Зеленский предлагал нанести удар по российским военным в Ростовской области

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал нанести удар по российским военным в Ростовской области. Об этом со ссылкой на утекшие секретные файлы Пентагона сообщает CNN.

По данным телеканала, в отчете, основанном на данных американской разведки, утверждается, что в конце февраля украинский лидер «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области». Сделать это предлагалось при помощи беспилотников, поскольку у Вооруженных сил Украины отсутствует дальнобойное оружие, способное достигать целей на таком расстоянии.

Ранее сообщалось, что утечка файлов Пентагона показала, что власти США шпионили за Зеленским. При этом, как заявил близкий к президенту республики источник, для украинского руководства это не стало неожиданностью.