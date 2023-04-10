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20:03, 10 апреля 2023Наука и техника

Российские военные получили комплексы разведки и противодействия БПЛА

Генерал-лейтенант Демин: подразделения ПВО получили комплексы противодействия БПЛА РЛК-МЦ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Подразделения ПВО получили первые комплексы разведки и противодействия тактическим беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) РЛК-МЦ. Об этом командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Андрей Демин сообщил в интервью газете «Красная Звезда».

По его словам, тактические авиационные дроны сложнее обнаружить штатными средствами радиолокационной разведки из-за малой эффективной отражающей поверхности беспилотников.

«Так вот, как раз для борьбы с воздушными целями такого класса в подразделения объединений ПВО в прошлом году поступили первые комплексы разведки и противодействия тактическим беспилотным летательным аппаратам РЛК-МЦ отечественного производства», — сказал Демин.

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Он отметил, что поставленные комплексы уже выполняют задачи по прикрытию критически важных военных и государственных объектов, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. РЛК-МЦ могут обнаруживать тактические БПЛА на малых и предельно малых высотах на дальности до 20 километров. Они выдают целеуказание средствам ПВО и осуществляют радиоэлектронное подавление каналов управления и навигации дронов, образуя над объектом защиты радиоэлектронный купол.

Демин добавил, что в 2023 году в войска ПВО-ПРО в рамках гособоронзаказа поставят еще несколько образцов комплекса, а с 2024 года предприятия оборонно-промышленного комплекса будут поставлять до 20 РЛК-МЦ ежегодно для нужд ПВО.

В феврале в госкорпорации «Ростех» сообщили, что противодроновые системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС» успешно испытали на одном из предприятий топливно-энергетического комплекса страны.

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Даниил Иринин
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