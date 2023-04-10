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19:41, 10 апреля 2023Россия

Атака группы бойцов ВСУ двумя российскими военными попала на видео

«РВ» опубликовала кадры атаки группы бойцов ВСУ двумя российскими военными

На видео попала атака группы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) двумя российскими военными. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На видеозаписи видно, как двое российских бойцов отправились на штурм окопов ВСУ, забрасывая их гранатами. Однако один военный противника зашел с фланга, после чего попал в одного из российских солдат.

Уточняется, что столкновение зафиксировал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника. «Нашим парням очень не хватало координации с дрона, тогда они бы не пропустили атаку врага сбоку», — заключили авторы канала.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры возвращения более сотни военных из украинского плена. На них видно, как вернувшихся солдат осматривают медики, а после бойцам выдают новую форму.

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Варвара Кошечкина
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