Сообщение о похищении детей в ТЦ Самары оказалось фейком четырехлетней давности

Сообщение о похищении детей в самарских ТЦ оказалось фейком 2019 года

Сообщение о похищении детей в торговых центрах Самары оказалось фейком четырехлетней давности.

Публикации с аналогичным содержанием начали распространяться в соцсетях и мессенджерах в начале апреля. Одна из первых появилась на странице пользовательницы под именем Зоя Ким во «ВКонтакте» 6 апреля.

В публикации утверждалось, что в Самаре неизвестные якобы воруют детей в торговых центрах. В частности, сообщалось, что мальчик был похищен, пока его отец расплачивался в магазине. Отмечалось, что ребенка позже случайно обнаружили в туалете ТЦ побритым наголо и в другой одежде.

При этом в сообщении не указывалось, когда и где именно произошел данный инцидент. Источник приведенной информации также не назывался.

В 2019 году в сети уже распространялась похожая история, сообщал портал SAMRU.ru. Тогда утверждалось, что в самарском ТЦ «Амбар» цыгане пытались украсть мальчика, однако благодаря действиям охранников сделать им это не удалось. Отмечалось, что ребенок якобы также был найден в туалете побритым и в другой одежде.

Тогда в ГУ МВД по Самарской области опровергли данную информацию, подчеркнув, что она не соответствует действительности. Представители самого торгового центра также заявили, что подобные сообщения являются фейком, передавало издание ProGorodSamara.

Публикация практически не получила распространения в российских СМИ и соцсетях. При этом еще в 2019 году ряд региональных изданий разместил публикации с опровержением информации о похищении детей в ТЦ (1, 2).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»