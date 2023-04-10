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20:07, 10 апреля 2023Путешествия

Стюардессы отказали пассажиру в джин-тонике и довели его до криков и слез

Пассажир рейса American Airlines получил отказ в алкоголе, расплакался и попал на видео

Стюардессы рейса American Airlines отказали одному из пассажиров первого класса в джин-тонике и довели его до слез и криков. Плачущий мужчина попал на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что герой ролика попросил алкоголь сразу после посадки на рейс и, не получив желаемое, начал скандалить с членами экипажа. На кадрах видно, как прибывшие на место правоохранители просят пассажира покинуть рейс, однако тот отказывается. Когда один из полицейских схватил его и поднял с сиденья, тот начал кричать и плакать.

В таком состоянии мужчина выбежал из самолета, заставив полицейских гнаться за ним. Члены экипажа не объяснили, почему пассажиру было отказано в алкоголе.

Ранее в марте летевший на Камчатку из Москвы россиянин напился и девять часов мучил бортпроводников и попутчиков в самолете. Пассажир начал выпивать еще в аэропорту Шереметьево, и продолжил на борту воздушного судна.

Зарина Дзагоева
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