Жители трех российских мегаполисов устремились в одну страну

Spain-Real.Estate: жители российских мегаполисов стали чаще думать о переезде в Испанию

В марте 2023 года жители российских мегаполисов устремились в Испанию — интерес к переезду в эту страну вырос на 8,19 процента по сравнению с январем 2023-го. Такие данные приводят эксперты портала Spain-Real.Estate в своем исследовании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, чаще думать о релокации в Испанию стали в восьми из 16 российских городов-миллионников. Сильнее всего число подобных запросов выросло в Перми — на 135 процентов. Наибольшая отрицательная динамика была замечена в Уфе — минус 47,23 процента.

Самый значительный интерес к переезду в Испанию проявили жители Москвы — на долю этого мегаполиса приходится 56,35 процента запросов, с января их число увеличилось на 16,26 процента. Второе место занял Петербург (23,08 процента запросов), а третье — Екатеринбург (2,57 процента).

Ранее сообщалось, что за последние два года россияне приобрели рекордное число недвижимости в Испании. Всего за предыдущий год россияне приобрели 1,7 тысячи лотов в этой европейской стране — на 30,09 процента больше, чем в 2021-м. При этом количество сделок в последнем квартале 2022-го выросло на 33,95 процента по сравнению с результатом третьего квартала.