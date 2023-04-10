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10:15, 10 апреля 2023Экономика

Названа средняя зарплата в России

«Авито Работа»: средняя зарплата в России по итогам I квартала составила 53 тыс. рублей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

По итогам января-марта 2023 года средняя зарплата в России составила 53 096 рублей. По сравнению с первым кварталом 2022 года показатель вырос на 24,9 процента, свидетельствуют данные сервиса «Авито Работа», пишет «Коммерсантъ».

Самый высокий оклад предлагают в автомобильном бизнесе — средняя зарплата здесь достигает 65 465 рублей. На втором месте по размеру выплат находятся работодатели из сферы транспорта и логистики (61 652 рубля). В строительных компаниях средняя зарплата составляет 59 806 рублей.

Выше всего средние зарплаты в Москве (65 544 рубля), Санкт-Петербурге (57 655 рублей) и Самаре (54 651 рубль). В этих городах самыми высокооплачиваемыми местами работы также является автобизнес.

За последние пять лет реальные зарплаты россиян выросли на 22,1 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в конце марта. Однако, если оценивать динамику по сравнению с 2021 годом, в 2022-м реальная среднемесячная заработная плата снизилась на один процент.

В начале апреля президент страны Владимир Путин во время общения с рабочими на заводе «Тулажелдормаш» назвал рост доходов граждан ключевой задачей и пообещал, что в этом году реальные располагаемые доходы вырастут на 2-3 процента. В то же время он признал, что «цены растут, а зарплаты не очень».

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Мария Грушко
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