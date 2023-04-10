В Белоруссии предложили снова призывать студентов в армию

Госсекретарь СБ Белоруссии предложил вернуться к практике призыва студентов в армию

Госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович предложил рассмотреть возможность возвращения к практике призыва студентов в армию, как это было в СССР. Об этом он заявил в ходе совещания с руководителями учреждений высшего образования, передает БЕЛТА.

По его мнению, молодой человек, который поступил в вуз, а затем пополнил ряды Вооруженных сил и отслужил положенный срок, возвращается на второй-третий курс уже зрелым.

«На него и девушки будут по-другому смотреть. И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение. (...) Кто-то уже осознанно поступит на военную кафедру, а кто-то посчитает, что это ему не нужно, отслужив в армии», — пояснил представитель СБ.

Вольфович добавил, что в настоящее время по всему миру идет борьба за молодые умы.

5 апреля сейм Латвии в третьем чтении принял закон об обязательной военной службе для мужчин в возрасте от 18 лет. Согласно документу, граждане Латвии будут призываться в армию сроком в один год, студенты высших учебных заведений смогут воспользоваться отсрочкой от военной службы.