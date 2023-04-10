Власти Грузии назвали сюрпризом санкции США против судей

Премьер Грузии Гарибашвили назвал сюрпризом санкции США против четырех судей

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал сюрпризом введение санкций со стороны США против четырех членов Высшего совета юстиции страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Это было сюрпризом для нас. Я никогда не слышал, что существовали определенные вопросы. Если у кого-то есть факты, мы всегда готовы выслушать», — сказал он. Гарибашвили подчеркнул, что решение Вашингтона неприемлемо, так как это вмешательство в независимый суд суверенного государства.

Как утверждает премьер, власти Грузии делают все для максимального усиления независимости суда. Он отметил, что гордится судебной системой страны и каждым из судей, которые служат государству, его укреплению, защите суверенитета и национальной политики.

О введении США санкций в отношении членов Высшего совета юстиции Грузии стало известно 5 апреля. Ограничительные меры затронули Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелии и Валериана Церцвадзе. Как сообщил госсекретарь США Блинкен, судей обвиняют в «значительной коррупции».