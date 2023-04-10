Пропаже 10 триллионов рублей пенсий умерших нашли объяснение

Экономист Кочетков: 10 трлн пенсий умерших задействованы в усредненных расчетах выплат

9 сентября 2018 года на странице писателя Эльдара Ахадова появился пост, в котором говорится, что в России с 1995 по 2015 год умерли 45 миллионов человек, из которых 10 миллионов — работавшие, которые не достигли пенсионного возраста. Утверждается, что пенсионные накопления умерших составляют 10 триллионов рублей. По его мнению, они были украдены. Однако эта информация не подтверждена.

В его постах не приведены какие-либо документы и доказательства, которые указывают на то, что деньги были украдены. Более того, как пояснил ведущий аналитик БД «Открытие Брокер», экономист Андрей Кочетков, цифра выглядит внушительной лишь в сумме за 20 лет, а в пересчете на ежегодные расходы Пенсионного фонда России (ПФР) эти поступления занимают не столь значимый объем.

«Нет повода думать, что эти деньги растворились где-то в неизвестном направлении. Средства эти задействованы в усредненных расчетах пенсионных выплат, — отметил он. — Главное — понять, что пенсионные накопления — это по сути страховые отчисления. То есть мы все разбиваем страховой случай на каждого. Но если мы покупаем медицинскую страховку, то это не гарантия того, что мы непременно сломаем ногу. Однако у каждого из нас есть возможность вылечить перелом, если он случится. Так и в пенсионной системе: каждый из нас делает отчисления, но мы не знаем своей судьбы — сможем ли мы прожить 60, 70 или 90 лет».

Кроме того, сейчас в России пенсию можно оставить в наследство. Согласно Федеральному закону №424 от 28 декабря 2013 года, если человек не дожил до пенсионного возраста, накопительную часть его пенсии получают наследники. В первую очередь претендовать на получение выплат могут дети, в том числе усыновленные, супруг (супруга) и родители (усыновители), во вторую очередь — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Претендовать на выплаты можно в течение полугода после смерти застрахованного. Так как не все наследники знают о своем праве, пенсионный фонд обязан информировать правопреемников о полагающихся деньгах. Если фонд этого не сделал, срок обращения можно продлить через суд.

Если за деньгами никто из претендентов не обратился, их направляют в резерв обязательного пенсионного страхования, призванный гарантировать сохранность накоплений россиян. Из него также выплачиваются средства правопреемникам, уточняет ТАСС.

Публикация не получила широкого освещения в СМИ, но была растиражирована в социальных сетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».