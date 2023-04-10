Привязавший знакомого к креслу и поджегший дом россиянин предстанет перед судом

В Астрахани осудят мужчину, привязавшего знакомого к креслу и поджегшего дом в 2004 году

В Астрахани перед судом предстанет 46-летний местный житель, убивший 18 лет назад своего знакомого. Об этом в понедельник, 10 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитата России.

По данным следствия, 29 июля 2004 года между тремя мужчинами во время застолья произошла ссора, во время которой двое из них избили хозяина дома, привязали его к креслу проводами и занавеской, после чего облили вокруг него пол лаком для дерева и подожгли. Злоумышленники украли телевизор и скрылись, потерпевший задохнулся угарным газом.

Одного из напавших осудили. Второй фигурант был установлен в январе 2023 года, свою вину он признал. В отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам «д», «е», «ж» части 2 статьи 105 («Убийство группой лиц с особой жестокостью общеопасным способом») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Тыве пьяная россиянка зарезала двухлетнюю дочь своей сестры.