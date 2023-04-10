МТС интегрировала бесплатный роуминг в свой сервис бронирования отелей

МТС раздаст интернет и связь в международном роуминге за бронирование отелей

МТС продолжает интегрировать сервис бронирования отелей «МТС Travel» в цифровую экосистему. За любое бронирование зарубежных отелей на «МТС Travel» абоненты МТС получат в подарок роуминговую услуг. Опция «Забугорище» дает возможность пользоваться за границей мобильным интернетом, бесплатно принимать входящие вызовы и звонить, расходуя свои стандартные пакеты услуг, как будто не покидали Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора.

Чтобы получить бесплатную опцию «Забугорище», необходимо забронировать отель на «МТС Travel» до 31 мая 2023 года с датой заселения до конца августа 2023 года. SMS о стопроцентной скидке на роуминговую опцию абонентам придет за сутки до заезда и будет действовать весь период проживания, включая день выезда.

«С самого начала мы задумывали МТС Travel не просто как сервис бронирования отелей, а как площадку для организации полноценной поездки, и сейчас мы сделали еще один шаг к формированию комплексного продукта для путешественников. Удобный отель и качественная бесплатная связь за границей — незаменимые атрибуты путешествий, которые могут стать более доступными и выгодными благодаря экосистеме МТС», — прокомментировала вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.

До конца мая 2023 года на МТС Travel также можно получить повышенный кешбэк за бронирование отелей по России — до 10 процентов от стоимости заказа на счет «МТС Cashback». Потратить баллы кешбэка можно на товары розничной сети МТС, подписку онлайн-кинотеатра KION, билеты на концерты, шоу и в театры в сервисе «МТС Live» и другие предложения экосистемы МТС и партнеров. Участие в программе лояльности доступно не только для абонентов МТС.

