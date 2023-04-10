Херш рассказал о планах США шантажировать Россию подрывом «Северных потоков»
Власти США планировали шантажировать Россию подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», чтобы не допустить начала специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал американский журналист Сеймур Херш, его слова передает РИА Новости.
«Идея заключалась в том, чтобы сказать [президенту России Владимиру] Путину: "Мы взорвем трубопроводы, если вы пересечете границу с Украиной"», — заявил обозреватель. Он отметил, что соответствующее требование выдвинули еще до Нового года в 2021-м.
По мнению Херша, Вашингтон хотел найти способы давления на Москву, чтобы заставить ее сохранить статус-кво на Украине. Он отметил, что американская администрация плохо владеет тактиками убеждения.
8 февраля Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации диверсий на «Северных потоках», по которым газ поступал из России в Германию. Он также заявил, что отношения Москвы и Берлина из-за этого были «отравлены» на официальном уровне, но произошедшее не разрушит их полностью.