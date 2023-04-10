Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:38, 10 апреля 2023Мир

Херш рассказал о планах США шантажировать Россию подрывом «Северных потоков»

Херш раскрыл план США по подрыву «Северных потоков» для шантажа России в вопросе СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Christian Charisius / Reuters

Власти США планировали шантажировать Россию подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», чтобы не допустить начала специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал американский журналист Сеймур Херш, его слова передает РИА Новости.

«Идея заключалась в том, чтобы сказать [президенту России Владимиру] Путину: "Мы взорвем трубопроводы, если вы пересечете границу с Украиной"», — заявил обозреватель. Он отметил, что соответствующее требование выдвинули еще до Нового года в 2021-м.

По мнению Херша, Вашингтон хотел найти способы давления на Москву, чтобы заставить ее сохранить статус-кво на Украине. Он отметил, что американская администрация плохо владеет тактиками убеждения.

8 февраля Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации диверсий на «Северных потоках», по которым газ поступал из России в Германию. Он также заявил, что отношения Москвы и Берлина из-за этого были «отравлены» на официальном уровне, но произошедшее не разрушит их полностью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Украине предсказали тяжелую битву за Крым
Умер гитарист группы Alan Parsons Project Йен Байрнсон
Появились подробности лечения Костомарова
Премьер Польши посетит США для переговоров с производителями вооружений
Россиян стали гораздо чаще звать на работу за рубежом
Отказ от масла и сыра помог мужчине сбросить 63 килограмма
В Запорожской области усомнились в вероятности пасхального перемирия на Украине
СНБО Украины посоветовал не ждать «волшебных» дат контрнаступления
Раскольники попытались захватить храмы еще в одном украинском городе
Мировой океан стал рекордно теплым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.