Херш рассказал о планах США шантажировать Россию подрывом «Северных потоков»

Херш раскрыл план США по подрыву «Северных потоков» для шантажа России в вопросе СВО

Власти США планировали шантажировать Россию подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», чтобы не допустить начала специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал американский журналист Сеймур Херш, его слова передает РИА Новости.

«Идея заключалась в том, чтобы сказать [президенту России Владимиру] Путину: "Мы взорвем трубопроводы, если вы пересечете границу с Украиной"», — заявил обозреватель. Он отметил, что соответствующее требование выдвинули еще до Нового года в 2021-м.

По мнению Херша, Вашингтон хотел найти способы давления на Москву, чтобы заставить ее сохранить статус-кво на Украине. Он отметил, что американская администрация плохо владеет тактиками убеждения.

8 февраля Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации диверсий на «Северных потоках», по которым газ поступал из России в Германию. Он также заявил, что отношения Москвы и Берлина из-за этого были «отравлены» на официальном уровне, но произошедшее не разрушит их полностью.