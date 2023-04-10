Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:56, 10 апреля 2023Ценности

Журналисты перечислили самую модную обувь весны 2023 года

Журналисты Page Six: тапки Birkenstock и греческие сандалии стали модными весной 2023 года

Фото: Kamile Leonaviciute / Unsplash

Журналисты Page Six перечислили самые трендовые модели обуви, которые вернулись в моду в 2023 году благодаря знаменитостям. Соответствующая подборка опубликована на сайте издания.

В первую очередь авторы призвали читателей обратить внимание на тапки бренда Birkenstock, в которых неоднократно появлялись на публике модель Кендалл Дженнер, а также актрисы Шарлиз Терон и Риз Уизерспун. Кроме того, актуальными текущей весной стали босоножки через палец — чаще всего звезды выбирали данную обувь из ассортимента марки K. Jacques.

Вдобавок папарацци часто фотографировали инфлюэнсеров в так называемых греческих сандалиях. Среди последователей тенденции оказались певица Селена Гомес, телеведущая Крисси Тейген и телезвезда Дженна Дуан. Помимо этого, в список попали резиновые тапки ретейлера Adidas с тремя полосками, сланцы Havaianas и обувь бренда Tkees.

Материалы по теме:
Голые тела, бесполые модели и скотч вместо белья: что происходило на Неделе моды в Нью-Йорке?
Голые тела, бесполые модели и скотч вместо белья:что происходило на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 февраля 2022
«Я чувствовала, что достигла дна» Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
«Я чувствовала, что достигла дна»Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
12 июня 2022

«К тому же нередко знаменитости выходили в свет в босоножках на шпильке модного дома Stuart Weitzman. Например, в них заметили Кейт Миддлтон, Зендаю и Джессику Альбу», — подчеркнули в заключение эксперты.

В марте стилист Александр Рогов также назвал россиянкам самую модную обувь весны. По словам эксперта, в текущем сезоне популярность обретут туфли с необычным каблуком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Шойгу допустил «расширение рамок» совместной с Белоруссией группировки войск
Минобороны отчиталось об ударах по сотне артиллерийских подразделений ВСУ
Российские войска уничтожили более 120 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
В США заявили об истощении запасов украинской ПВО к началу мая
Российские войска уничтожили до 40 бойцов ВСУ на одном направлении
Против мигрантов стали в пять раз чаще возбуждать дела по тяжким статьям
Российские космонавты выйдут в открытый космос в апреле
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом
Армия России уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Минобороны заявило об уничтожении свыше 290 бойцов ВСУ на одном направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.