Названы главные жертвы мирового финансового кризиса

Экс-министр финансов РФ Задорнов назвал жертвой мирового кризиса рынки венчурного капитала

Экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов предположил, какие рынки столкнутся с наиболее тяжелыми последствиями нового мирового финансового кризиса. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Задорнов назвал главных жертв мирового финансового кризиса и отнес к ним рынки венчурного капитала и криптовалюты. По его словам, в каких-то областях будет происходить сдувание пузыря, а где-то — коррекция.

«Когда мы говорим о рынках недвижимости, то это будет именно коррекция — 20-25 процентов, а если о венчурном капитале или криптовалюте — они испытают самые тяжелые последствия, потому что не регулируются и ничем не обеспечены», — подчеркнул экс-министр финансов.

Эксперт напомнил, что во время пандемии COVID-19 недвижимость значительно переоценили в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и Швеции, однако сейчас ее стоимость в этих странах упала в цене на 20-25 процентов. Кроме того, Задорнов допустил замедление роста глобальной экономики и рецессию в США и Евросоюзе в текущем году.

Ранее Задорнов предрек масштабное влияние наступающего мирового кризиса. Его последствия станут более масштабными, чем результаты подобных событий в 2008 году.