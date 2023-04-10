Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:38, 10 апреля 2023Экономика

Названы главные жертвы мирового финансового кризиса

Экс-министр финансов РФ Задорнов назвал жертвой мирового кризиса рынки венчурного капитала
Михаил Задорнов

Михаил Задорнов. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов предположил, какие рынки столкнутся с наиболее тяжелыми последствиями нового мирового финансового кризиса. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Задорнов назвал главных жертв мирового финансового кризиса и отнес к ним рынки венчурного капитала и криптовалюты. По его словам, в каких-то областях будет происходить сдувание пузыря, а где-то — коррекция.

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта 2022
Падение ради роста. Люди годами зарабатывали миллионы на криптовалюте. Почему теперь она перестанет расти?
Падение ради роста.Люди годами зарабатывали миллионы на криптовалюте. Почему теперь она перестанет расти?
28 февраля 2022

«Когда мы говорим о рынках недвижимости, то это будет именно коррекция — 20-25 процентов, а если о венчурном капитале или криптовалюте — они испытают самые тяжелые последствия, потому что не регулируются и ничем не обеспечены», — подчеркнул экс-министр финансов.

Эксперт напомнил, что во время пандемии COVID-19 недвижимость значительно переоценили в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и Швеции, однако сейчас ее стоимость в этих странах упала в цене на 20-25 процентов. Кроме того, Задорнов допустил замедление роста глобальной экономики и рецессию в США и Евросоюзе в текущем году.

Ранее Задорнов предрек масштабное влияние наступающего мирового кризиса. Его последствия станут более масштабными, чем результаты подобных событий в 2008 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Илон Маск ответил пользователям Twitter из-за поста Медведева об Украине
Россиянка избила чужого ребенка и попала на видео
«Би-би-си» попросил Twitter убрать маркировку о финансировании СМИ государством
Российский военнослужащий получил семь лет колонии за дезертирство во время СВО
ВСУ возобновили обстрел Донецка
Названы главные опасности при поджоге сухой травы
Бывшая бариста рассказала об оригинальной мести сотням невежливых клиентов
Европа вряд ли сможет удовлетворить военные запросы Украины
Российская школьница отравилась алкоголем в свой день рождения и погибла
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.