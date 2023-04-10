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08:24, 10 апреля 2023Россия

Под Петербургом двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

В Ленинградской области двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В городе Никольское под Санкт-Петербургом двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Об этом сообщил источник «Невских новостей».

По данным собеседника издания, мальчик выпал из окна четвертого этажа. Впоследствии его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии — врачи диагностировали у него кататравму, травму головы и переломы кости черепа.

Предварительно, родителями пострадавшего ребенка являются уроженцы Таджикистана, которые снимают квартиру в Ленинградской области. Супруги также воспитывают двух других детей.

Ранее в Ангарске трехлетний ребенок выпал из окна. Ребенок залез на подоконник и выпал из окна четвертого этажа, когда остался без присмотра дома. После случившегося его в тяжелом состоянии доставили в одну из больниц города.

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Анастасия Шейкина
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