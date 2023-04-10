Под Петербургом двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

В Ленинградской области двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

В городе Никольское под Санкт-Петербургом двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Об этом сообщил источник «Невских новостей».

По данным собеседника издания, мальчик выпал из окна четвертого этажа. Впоследствии его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии — врачи диагностировали у него кататравму, травму головы и переломы кости черепа.

Предварительно, родителями пострадавшего ребенка являются уроженцы Таджикистана, которые снимают квартиру в Ленинградской области. Супруги также воспитывают двух других детей.

Ранее в Ангарске трехлетний ребенок выпал из окна. Ребенок залез на подоконник и выпал из окна четвертого этажа, когда остался без присмотра дома. После случившегося его в тяжелом состоянии доставили в одну из больниц города.