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14:04, 10 апреля 2023Интернет и СМИ

VK объявила о запуске нового сервиса

VK запускает карту цифровых учителей, которая объединит педагогов по всей стране

Фото: Sharaf Maksumov / Shutterstock / Fotodom

VK объявила о запуске карты цифровых учителей — нового сервиса, который объединит педагогов по всей стране, поможет им обмениваться опытом и развивать образовательную сферу. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сервис создан на базе открытой платформы VK Mini Apps. Благодаря ему каждый учитель сможет найти коллег со схожими интересами, которые пользуются цифровыми инструментами, чтобы сделать обучение эффективнее. Кроме того, педагоги получат возможность делиться кейсами и лучшими практиками.

Чтобы попасть на карту цифровых учителей, преподавателю необходимо заполнить анкету в мини-приложении: представиться, рассказать об образовательных интересах, указать специализацию и должность, регион и школу, а также поделиться достижениями. После того, как анкету примут, отметка педагога появится на карте.

«Карта цифровых учителей даст каждому педагогу возможность помочь развитию сферы образования в России. На этой карте мы планируем собрать учителей-лидеров, которые двигают школьное образование вперед с помощью востребованных цифровых сервисов и продуктов. Теперь легко найти единомышленников как в своем городе, так и на другом конце страны, чтобы обменяться экспертизой и обсудить актуальные вопросы обучения школьников», — отметил директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов.

Отмечается, что VK активно поддерживает педагогов по всей стране, чтобы сделать для них цифровой мир более понятным и доступным. Помимо прочего, компания развивает учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» — коммуникационный сервис для общения учителей, родителей и учащихся в закрытом образовательном пространстве.

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Варвара Кошечкина
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