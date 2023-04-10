Под Москвой школьнице поставили серьезный диагноз после выпитой бутылки водки

В Балашихе 14-летней школьнице поставили серьезный диагноз после выпитой бутылки водки

В Балашихе 14-летняя школьница после выпитой бутылки водки попала в больницу, где ей поставили серьезный диагноз, который встречается на поздних стадиях алкоголизма. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, девочка пошла гулять с одноклассником, с которым употребляла алкоголь. После выпитого спиртного она потеряла сознание и попала в больницу, где врачи диагностировали у подростка дегенерацию нервной системы — заболевание, которое выявляют при затяжном алкоголизме или при употреблении серьезной дозы крепкого спиртного.

Мать девочки узнала о случившемся от одноклассника, который гулял со школьницей — он сообщил женщине, что ее дочери стало плохо и ее везут в больницу. До произошедшего семья девочки не состояла на учете в ПДН. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Забайкальском крае школьница насмерть отравилась алкоголем. Известно, что девушка отмечала свой день рождения вместе с друзьями и выпила крепкий алкоголь. В тот же вечер россиянке стало плохо, на следующий день она умерла.