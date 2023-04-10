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15:23, 10 апреля 2023Мир

В Словении заявили о вреде антироссийских санкций

Бывший министр обороны Словении заявил о вреде антироссийских санкций

Фото: Dmitry Polonskiy / Shutterstock ./ Fotodom

Антироссийские санкции больше всего вредят западным странам, а не России. Об этом заявил бывший министр обороны Словении Тит Турншек, передает ТАСС.

По словам экс-главы Минобороны, США не удалось «изолировать Россию и подчинить ее в военном и экономическом плане». «Укрепляются экономические связи РФ с Индией, арабскими странами, а также с южноамериканскими государствами. Санкции против Российской Федерации осуществляются только странами Западной Европы, Канадой, Японией, Австралией и Тайванем. Своей санкционной политикой они наносят больший вред самим себе, нежели России», — заключил Турншек, также отметив развитие отношений между Россией и КНР.

Ранее обозреватель Global Times Марко Фернандес заявил, что санкции, введенные Западом против России, не возымели ожидаемого на Западе эффекта. «Более того, страны, которые ввели санкции против России, составляют всего 25 процентов мирового ВВП. Остальные 75 процентов хотят или нуждаются в торговле с русскими», — отмечает Фернандес.

Журналист также считает, что и военные поставки Украине не смогли сломить Россию, поскольку военные запасы и возможности последней превышают таковые у стран НАТО.

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Виктория Кондратьева
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