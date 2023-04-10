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15:25, 10 апреля 2023Бывший СССР

Украинского военного уличили в сборе информации о расположении HIMARS

СБУ обвинила военного в госизмене из-за сбора информации о нахождении HIMARS

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в государственной измене военнослужащему Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

По версии спецслужб, мужчина собирал информацию о расположении вооружений HIMARS, «фиксировал места дислокации штаба, боевой техники и складов с ракетно-артиллерийским вооружением одной из воинских частей».

Мужчину обвиняют по части 2 статьи 111 («Государственная измена, совершенная в условиях военного положения») Уголовного кодекса Украины. СБУ утверждает, что украинский военнослужащий работал на российских «кураторов».

Ранее сообщалось, что СБУ уничтожили три канала выезда уклонистов с территории Украины — два в Киевской области и один в Закарпатье. В числе задержанных оказался глава военно-врачебной комиссии и адвокат.

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Алевтина Запольская
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