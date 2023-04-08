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11:29, 8 апреля 2023Бывший СССР

СБУ заявила об уничтожении трех каналов выезда уклонистов с Украины

СБУ сообщила об уничтожении в Киевской области и Закарпатье каналов выезда уклонистов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киевской области и Закарпатье уничтожены три канала выезда уклонистов с территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Уточняется, что в Киевской области были ликвидированы два канала, в Закарпатье — один. В числе задержанных оказался глава военно-врачебной комиссии и адвокат.

В сообщении СБУ также указывается, что благодаря следственным действиям был пресечен «побег сотни уклонистов» от мобилизации.

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Варвара Кошечкина
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