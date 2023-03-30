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14:58, 30 марта 2023Бывший СССР

На Украине захотели создать «реестр уклонистов»

В Верховной Раде начали работать над законопроектом о создании «реестра уклонистов»

Фото: Lisi Niesner / Reuters

На Украине может появиться «реестр уклонистов». О разработке соответствующего законопроекта в Верховной Раде представитель комитета украинского парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский высказался в интервью изданию «Фокус».

По его словам, законопроект будет давать военкоматам право обнародовать личные данные военнообязанных, которые игнорируют повестки. Предполагается, что это будет создавать «определенное общественное давление» на таких граждан, а информация о них будет удаляться из реестра после выполнения ими своих обязательств.

Депутат уточнил, что в настоящий момент парламентарии только начинают работать над законодательной инициативой, а ее оформления в конкретный законопроект стоит ожидать через один-два месяца.

Ранее Вениславский сообщал, что в Верховной Раде рассматривают возможность использования мессенджеров для отправки повесток для призыва в украинскую армию.

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Георгий Нестеров
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