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01:37, 10 апреля 2023Наука и техника

Microsoft остановила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России

«Известия»: Microsoft остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России

Фото: Pixabay

Компания Microsoft остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России. Это касается даже тех приставок, которые были ввезены в страну официально, сообщают «Известия».

«Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации», — сообщил газете представитель технической поддержки компании.

Он посоветовал владельцам консолей в случае поломки обращаться в магазин, в котором они ее приобретали. Такой же совет дали в Роспотребнадзоре. Продавцы приставок, в свою очередь, выразили готовность производить их ремонт в случае необходимости.

Отмечается, что наличие проблем с гарантийным обслуживанием подтверждают и пользователи приставок, и ритейлеры.

Ранее компания Sony заявила, что Activision будет сознательно ухудшать качество игр серии Call of Duty на PlayStation после приобретении компанией Microsoft.

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Марина Совина
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