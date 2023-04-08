Sony обвинила Microsoft в ухудшении игр на PlayStation

Sony заявила, что Microsoft будет ухудшать качество игр Call of Duty на PlayStation

Компания Sony заявила, что Activision будет сознательно ухудшать качество игр серии Call of Duty на PlayStation после приобретении компанией Microsoft. Об этом в своем Twitter сообщил известный журналист Том Уоррен.

В конце марта Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заключило, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard не приведет к значительному ослаблению конкуренции. В ответ Sony направило CMA заявление, с которым ознакомился Уоррен. В сообщении корпорации говорилось, что ставшая частью Microsoft Activision будет ухудшать качество игр линейки Call of Duty, которые продолжат выпускать на PS.

По словам представителей Sony, в настоящий момент Activision качественно адаптируют игры Call of Duty под каждую из платформ. Однако в компании уверены, что после приобретения студии Microsoft у нее появятся намерения ухудшать качество версий Call of Duty, выпускаемых для PlayStation. «У Microsoft не будет стимула использовать передовые функции PlayStation», — заметили авторы сообщения.

В ответе также говорится, что фанаты серии Call of Duty очень внимательны к качеству продукта, поэтому заметят, что на PS игры выглядят хуже, чем на Xbox. В связи с этим в Sony считают, что приобретение Microsoft студии Activision Blizzard навредит конкуренции на рынке.

В начале марта стало известно, что Sony раскроет информацию о всех своих эксклюзивах для PlayStation по требованию Федеральной торговой комиссии США (FTC). Известно, что об этом попросила Microsoft, которая таким образом выстраивает защиту перед судебным процессом относительно приобретения студии Activision Blizzard.