Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:00, 8 апреля 2023Наука и техника

Sony обвинила Microsoft в ухудшении игр на PlayStation

Sony заявила, что Microsoft будет ухудшать качество игр Call of Duty на PlayStation

Фото: Evgeniy Kondratiev / Unsplash

Компания Sony заявила, что Activision будет сознательно ухудшать качество игр серии Call of Duty на PlayStation после приобретении компанией Microsoft. Об этом в своем Twitter сообщил известный журналист Том Уоррен.

В конце марта Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заключило, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard не приведет к значительному ослаблению конкуренции. В ответ Sony направило CMA заявление, с которым ознакомился Уоррен. В сообщении корпорации говорилось, что ставшая частью Microsoft Activision будет ухудшать качество игр линейки Call of Duty, которые продолжат выпускать на PS.

По словам представителей Sony, в настоящий момент Activision качественно адаптируют игры Call of Duty под каждую из платформ. Однако в компании уверены, что после приобретения студии Microsoft у нее появятся намерения ухудшать качество версий Call of Duty, выпускаемых для PlayStation. «У Microsoft не будет стимула использовать передовые функции PlayStation», — заметили авторы сообщения.

Материалы по теме:
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R. Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
12 июля 2021
Танцор диско Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Танцор дискоПьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
10 апреля 2021

В ответе также говорится, что фанаты серии Call of Duty очень внимательны к качеству продукта, поэтому заметят, что на PS игры выглядят хуже, чем на Xbox. В связи с этим в Sony считают, что приобретение Microsoft студии Activision Blizzard навредит конкуренции на рынке.

В начале марта стало известно, что Sony раскроет информацию о всех своих эксклюзивах для PlayStation по требованию Федеральной торговой комиссии США (FTC). Известно, что об этом попросила Microsoft, которая таким образом выстраивает защиту перед судебным процессом относительно приобретения студии Activision Blizzard.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Защита обвиняемой в теракте Треповой не стала обжаловать решение об аресте
Объявление о продаже «бухлохода» за полмиллиона рублей развеселило москвичей
Отдых в Турции подешевел для россиян
Россия проиграла выборы в три органа ООН из-за СВО
В МЧС рассказали о правилах езды на электросамокатах
Чад потребовал от немецкого посла покинуть страну за двое суток
Постпред России оценил шансы обеспечить безопасность ЗАЭС
Sony обвинила Microsoft в ухудшении игр на PlayStation
В Ингушетии задержали причастного к нападению на пост ГАИ террориста
Российским дачникам рассказали о новых штрафах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.