Sony заставили раскрыть все эксклюзивы PlayStation

FTC заставила Sony предоставить документы о всех эксклюзивных играх на PlayStation

Sony раскроет информацию о всех своих эксклюзивах для PlayStation по требованию Федеральной торговой комиссии США (FTC). Об этом сообщает издание VGC.

Как стало известно журналистам медиа, Microsoft настояла, чтобы Sony предоставила данные о всех своих эксклюзивах. Компания должна будет раскрыть содержимое контрактов со всеми сторонними фирмами, связанных с производством и выпуском игр. Уточняется, что Microsoft пошла на такой шаг в рамках построения защиты перед судебным процессом относительно приобретения студии Activision Blizzard.

Sony, которая ранее выступила против покупки студии Microsoft, попыталась отменить прошение конкурента, однако судья FTC оставил требование в силе. По словам журналистов, японской компании придется раскрыть все связанные с выпуском эксклюзивов для PlayStation документы.

Представители Sony отметили, что скрытая в материалах информация не имеет отношения к вопросу приобретения Microsoft Activision Blizzard. В компании подчеркнули, что их сотрудникам придется вручную пересмотреть более 150 тысяч записей. В Федеральной торговой комиссии приняли аргументы Microsoft, представители которой заявили, что Sony обладает достаточным количеством эксклюзивных игр, поэтому покупка Activision Blizzard не навредит конкуренции на рынке.

В конце февраля президент Microsoft Брэд Смит заявил, что Sony занимает лидирующее положение на рынке игровых консолей. Смит сообщил об этом на закрытых слушаниях в Европейской комиссии относительно обсуждения покупки Microsoft студии Activision Blizzard.